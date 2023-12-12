Житель Удмуртии заплатит штраф за продажу приборов для негласного получения информации

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили мужчину, который торговал техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Следствием установлено, что обвиняемый продавал товары через оптово-розничный магазин. Его незаконную деятельность удалось пресечь сотрудникам УФСБ России по Удмуртии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК России («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Обвиняемый признал свою вину. Ленинский районный суд Ижевска назначил ему штраф.