Житель Удмуртии напился, угнал автомобиль и вернул его только через три дня

Алнаши. Удмуртия. За угон автомобиля оштрафовали жителя Алнашского района Удмуртии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

Суд установил, что в середине октября 2023 года 26-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома потерпевшего, проник в салон автомобиля «Шевроле Авео», завёл его ключами, находившимися в замке зажигания, и без разрешения автовладельца выехал со двора. Автомобиль был добровольно возвращён подсудимым потерпевшему спустя 3 дня.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд, учитывая обстоятельства совершённого преступления, данные о личности подсудимого, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.