Пентагон прокомментировал учения с русскоговорящими статистами в Германии

Специалисты, говорящие на разных языках, обеспечивают «комплексность сценариев для военных».

Вирджиния. США. Пентагон пояснил, для какой цели искал «русских» статистов для учения американских войск в Германии. Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли сказал, что «эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо», пишут «Известия».

Он считает, что специалисты, говорящие на разных языках, и различные союзники, принимающие участие в учениях, «обеспечивает комплексность сценариев».

Ранее кадровое агентство Optronic HR в Германии подтвердило, что ищет статистов, говорящих на русском языке, для учений дислоцированных в Германии войск США. Задача статистов – исполнить роль гражданского населения в кризисных регионах.

По словам авторов вакансий, работникам предлагается плата в размере 80-120 евро в день. Кандидат должен в совершенстве владеть русским языком и иметь базовые знания немецкого или английского. Организаторы выдадут статистам специальные жилеты с инфракрасными датчиками, помогающими подсчитать количество «пострадавших» во время тренировки.

Учения начнутся 26 апреля на полигоне Хоэнефельс рядом с Нюрнбергом. Крис Брэдли отметил, что учения американских военных и их союзников проходят в этом месте с 1952 года.