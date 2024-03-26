«Работу можно найти каждому человеку»: министр соцполитики Ольга Лубнина о рынке труда Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В ходе брифинга 26 марта министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина рассказала журналистам о рынке труда республики в 2024 году.

На сегодняшний день в Удмуртии отмечается высокая потребность в работниках. Работодателями в органы службы занятости заявлено 19 650 вакансий. При этом число безработных, которые состоят в службе занятости, составляет 2 706 человек.

«Мы понимаем, что количество вакансий в несколько раз превышает количество тех трудовых ресурсов, которыми сегодня мы располагаем в официальной службе занятости <…>. Поэтому не случайно поднимается комплекс мер для решения этого вопроса», — подчеркнула министр.

В частности, модернизируются службы занятости. В прошлом году Удмуртия стала одним из 17 регионов, где завершили комплексную модернизацию центров занятости, рассказала Ольга Лубнина.

«Основная идея комплексной модернизации заключается не в ремонте помещений, а в смене идеологии работы центров занятости как таковой», — заявила министр. Ольга Лубнина пояснила, что если раньше центры занятости воспринимались как место, куда можно прийти для оформления пособия, то сейчас на первый план выходит задача сопровождения человека в решении его жизненных ситуаций с обязательным трудоустройством.

В рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, можно пройти переобучение по 36 специальностям. Благодаря этой и другим видам поддержки начать работать могут люди независимо от уровня образования, стажа работы.

«Работу можно найти каждому человеку», — заявила Ольга Лубнина.

Также министр рассказала о рабочей миграции в соседние регионы Удмуртии. Ольга Лубнина сообщила, что в отношении «вахтовиков» сейчас проводят разные активности и опросы, с целью найти им работу в рамках республики.

«Иногда человек принимает решение о выезде для работы в другой регион лишь потому, что ему ничего не предложили здесь, в республике», — поделилась министр социальной политики.

Кроме того, Ольга Лубнина рассказала о льготах, которые будут выдаваться приезжим рабочим из других регионов. «Что касается человека, который приезжает, мы готовы принимать семьями, потому что, еще раз повторю, вакансий великое множество, и мы, в принципе, найдем работу любому», — рассказала министр.