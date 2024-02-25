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В России работникам хотят дать возможность вместо больничного уходить на удалёнку

16:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В России работникам хотят дать возможность вместо больничного уходить на удалёнку
16:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
97
0
#работа\n#болезнь\n#Россия
Фото: unsplash.com (Andrew Neel)
97
0

Это позволит сотрудникам не терять доход, а предприятию сохранить «боевую единицу».

Москва. В России хотят дать работникам возможность заменить больничный на удалённую работу. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на слова председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По его мнению, если сотрудник сможет продолжать работать дистанционно, ему нужно предоставить такую возможность. Это позволит работникам не снижать доход, а предприятию сохранить «боевую единицу».

В «Авито Работа» на условия о замене больничного удалёнкой готов 21% из опрошенных работодателей.

16:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
97
0
#работа\n#болезнь\n#Россия