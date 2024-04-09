Марина Петренко покидает должность замминистра здравоохранения Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко увольняется с должности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Марина Петренко решила покинуть команду министерства по собственному желанию.

Отмечается, что она пришла в команду министерства в период пандемии и заступила на пост замминистра здравоохранения региона 3 сентября 2021 года. Под руководством Марины Петренко в Удмуртии создали эффективную систему маршрутизации пациентов, а также выстроили контакты с крупными федеральными медицинскими центрами.

Наша справка: Марина Витальевна Петренко родилась в Ижевске в семье врачей в 1972 году.

Она окончила Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а также прошла интернатуру по специальности «Врач-инфекционист».

В медицинской отрасли Марина Петренко сначала работала санитаркой и медсестрой. С 1993 по 1998 годы она служила военным врачом в Вооруженных Силах России, а с 1999 года устроилась в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Удмуртии. Здесь она сменила несколько должностей: врача-инфекциониста, заведующего отделением и заместителя главврача по медицинской части. Также Марина Петренко являлась главным внештатным специалистом Минздрава Удмуртии по инфекционным заболеваниям.

За всю свою трудовую деятельность она получила звание Заслуженного работника здравоохранения Удмуртии, а также была награждена Почетными грамотами президента России, Госсовета Удмуртии и Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.