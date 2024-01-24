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Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров посетит Ижевск

17:35, 24 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров посетит Ижевск
17:35, 24 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
357
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа
Фото: ИА «Сусанин»
357
0

Он побывает на одном из ведущих предприятий города и встретится с главой республики.

Ижевск. Удмуртия. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приедет в Удмуртию. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда. 

26 января в столице Удмуртии Игорь Комаров побывает на одном из ведущих предприятий города, а также проведёт рабочую встречу с главой региона Александром Бречаловым. Помимо этого у полпреда запланирован ряд совещаний, во время которых он обсудит общественно-политическое развитие Удмуртии. 

17:35, 24 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
357
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа