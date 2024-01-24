Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров посетит Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приедет в Удмуртию. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

26 января в столице Удмуртии Игорь Комаров побывает на одном из ведущих предприятий города, а также проведёт рабочую встречу с главой региона Александром Бречаловым. Помимо этого у полпреда запланирован ряд совещаний, во время которых он обсудит общественно-политическое развитие Удмуртии.