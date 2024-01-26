Более половины опрошенных ижевчан полностью довольны своим начальством

Ижевск. Удмуртия. Каждый второй из опрошенных ижевчан доволен своим непосредственным руководителем. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

У 8% работников вызывает раздражение некомпетентность начальства, 7% не переносят равнодушие и неуважение к себе со стороны руководителя, ещё 6% не терпят грубость и невоспитанность. Кроме того, 4% раздражены из-за неумения руководства слушать и ещё 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда.

Несмотря на это, лишь 9% начальников ничего не раздражает в сотрудниках. Почти четверть руководства недовольно безответственностью персонала, ещё 13% разочаровано равнодушием сотрудников к своей работе, чуть больше 10% негативно воспринимают лень работников, 6% не переносят склонность ко лжи своего персонала и ещё 2% возмущены безынициативностью подчиненных.