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Более половины опрошенных ижевчан полностью довольны своим начальством

11:50, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более половины опрошенных ижевчан полностью довольны своим начальством
11:50, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
538
0
#работа\n#сотрудники\n#Ижевск
Фото: unsplash.com (Себастьян Херрманн)
538
0

При этом свыше 90% начальников раздражены своими работниками.

Ижевск. Удмуртия. Каждый второй из опрошенных ижевчан доволен своим непосредственным руководителем. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

У 8% работников вызывает раздражение некомпетентность начальства, 7% не переносят равнодушие и неуважение к себе со стороны руководителя, ещё 6% не терпят грубость и невоспитанность. Кроме того, 4% раздражены из-за неумения руководства слушать и ещё 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда.

Несмотря на это, лишь 9% начальников ничего не раздражает в сотрудниках. Почти четверть руководства недовольно безответственностью персонала, ещё 13% разочаровано равнодушием сотрудников к своей работе, чуть больше 10% негативно воспринимают лень работников, 6% не переносят склонность ко лжи своего персонала и ещё 2% возмущены безынициативностью подчиненных.

11:50, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
538
0
#работа\n#сотрудники\n#Ижевск