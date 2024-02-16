Всё больше жителей Удмуртии становятся предпринимателями и самозанятыми

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличилось количество предпринимателей и самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По данным на 1 февраля 2024 года, в Удмуртии зарегистрировано более 42 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 17% больше, чем в 2023 году. Помимо этого в 1,5 раза — до 70 тыс. людей — увеличилось число самозанятых.

Всего численность рабочей силы в Удмуртии составляет более 720 тыс. человек. Большинство работников — 439 тыс. граждан — заняты на предприятиях и в организациях. Они работают в промышленной, добывающей, обрабатывающей отраслях, а также на предприятиях тепло- и водоснабжения. Но с каждым годом на 1% уменьшается количество сотрудников, трудящихся в организациях и на предприятиях.

В сфере образования работают 13% жителей, а в здравоохранении и торговле — 9%.