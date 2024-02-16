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Всё больше жителей Удмуртии становятся предпринимателями и самозанятыми

12:20, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Всё больше жителей Удмуртии становятся предпринимателями и самозанятыми
12:20, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
225
0
#Удмуртия\n#население Удмуртии\n#работа\n#предприниматели
Фото: unsplash.com (krakenimages)
225
0

Стабильно снижается количество работников в организациях и на предприятиях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличилось количество предпринимателей и самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. 

По данным на 1 февраля 2024 года, в Удмуртии зарегистрировано более 42 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 17% больше, чем в 2023 году. Помимо этого в 1,5 раза — до 70 тыс. людей — увеличилось число самозанятых. 

Всего численность рабочей силы в Удмуртии составляет более 720 тыс. человек. Большинство работников — 439 тыс. граждан — заняты на предприятиях и в организациях. Они работают в промышленной, добывающей, обрабатывающей отраслях, а также на предприятиях тепло- и водоснабжения. Но с каждым годом на 1% уменьшается количество сотрудников, трудящихся в организациях и на предприятиях. 

В сфере образования работают 13% жителей, а в здравоохранении и торговле — 9%. 

12:20, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
225
0
#Удмуртия\n#население Удмуртии\n#работа\n#предприниматели