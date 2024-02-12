Жители Ижевска рассказали о самых важных факторах при выборе работодателя

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане рассказали о самых важных факторах при выборе работодателя. Итогами опроса поделился портал SuperJob.

В топ-3 наиболее важных фактора при выборе работы вошли высокий заработок, адекватное руководство и устойчивость компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «СуперДжоб» приняли участие представители компаний и экономически активные жители Ижевска.

Самый важный фактор при выборе работодателя — высокая заработная плата (67% опрошенных). На втором месте — адекватность непосредственного руководства (33%). На третьем — стабильность работы компании (32%).

Удобство расположения места работы важно 24% соискателей. Столько же при трудоустройстве обращают пристальное внимание на психологическую атмосферу в компании. 23% опрошенных для принятия решения необходимо знать перспективы карьерного роста. Каждый шестой сосредоточен на возможностях профессионального развития (17%).

Для 16% респондентов важны гарантии соблюдения work-life balance (разделение личной и профессиональной жизни). По 13% горожан в числе наиболее значимых для них факторов выбора работы назвали эффективную систему управление и интересные задачи. Для 10% опрошенных важно наличие и состав компенсационного пакета.

Мужчины чаще выбирают работу, ориентируясь на уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста и наличие интересных задач. Женщинам чаще важны такие факторы как адекватность начальства, удобство расположения и комфортная психологическая среда.

Ижевчане до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста. Тем, кто старше, важнее стабильность компании, удобство ее расположения и хорошие отношения в коллективе.

Респонденты с зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц чаще оценивают новую работу по таким параметрам как стабильность, адекватность руководства, удобство расположения и психологический комфорт. Среди горожан с зарплатой более 100 тысяч рублей больше всего тех, кого прежде всего интересует уровень дохода на новом месте работы (75%).

Напомним, ранее более половины опрошенных жителей Ижевска ответили, что полностью довольны своим начальством.