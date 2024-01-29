Сотрудники «Ижводоканала» помогают жителям ЛНР с ремонтом системы водоснабжения

Лутугино. ЛНР. Работники «Ижводоканала» на три месяца уезжали в Луганскую Народную Республику для оказания шефской помощи. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

1 июня 2023 года власти Удмуртии и Лутугинского района ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве. Начальник цеха водоотведения «Ижводоканала» Александр Мохов рассказал, что когда от правительства региона поступило предложение об оказании шефской помощи, то многие сотрудники решили откликнуться. В результате были отобраны трое коллег — мастер канализационной насосной станции Артем Сабиров и слесари Павел Брестр и Дмитрий Тимофеев.

В течение трёх месяцев в Лутугинском районе они помогали в капремонте котельной и систем отопления, водоснабжения и водоотведения детского сада «Веселый улей». Помимо этого, мужчины выполнили разводку системы трубопровода холодного водоснабжения в Фабричненской школе и отремонтировали систему отопления в детском саду «Ромашка».

«Конечно, приятного мало, когда в двух-трех десятках километров падают снаряды… Но людям надо жить, работать, учить детей в нормальных условиях. И они ждут нашей помощи — им одним не справиться с таким количеством проблем. Старались все сделать оперативно и качественно. И видели радость в глазах местных жителей», — поделился Артем Сабиров.

В Лутугинском районе также работают специалисты и других предприятий Удмуртии. Координатор от региона Михаил Трофимов отметил, что удмуртские специалисты внесли существенный вклад в подготовку соцобъектов района к осенне-зимнему периоду.