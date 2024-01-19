В Доминиканской Республике решили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Санто-Доминго. Доминиканская Республика. Эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели объявили власти Доминиканской Республики. Новый трудовой график начнет действовать с 1 февраля 2024 года, передает «МИР 24».

В течение 3 месяцев граждане островного государства будут проводить в офисах и на заводах не 44 часа в неделю, как сейчас, а 36 – по 9 часов в день. Власти пообещали, что зарплата сотрудников предприятий и организаций, на которых сократят количество рабочих дней, останется прежней.

По итогам эксперимента будет проведен анализ положительных и отрицательных сторон четырехдневки с точки зрения работников и работодателей.