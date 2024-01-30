IBM решила вернуть в офисы «удаленных» сотрудников

Армонк. США. Засидевшихся на «удаленке» сотрудников американской компании IBM призвали вернуться в офисы. Тем, кто продолжит работать на дому без уважительных причин, пригрозили увольнением, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующую служебную записку получили менеджеры корпорации. В ней говорится, что работники должны находиться на своих рабочих местах не менее 3 дней в неделю. Трудиться дистанционно разрешается только в случае болезни или прохождения военной службы. Если же сотрудник живет слишком далеко от офиса — к началу августа он обязан переехать ближе.

Кстати, согласно социологическим исследованиям, в США в 2023 году «удаленщиков» увольняли на 35% чаще, чем сотрудников, постоянно работающих в офисе.

Между тем в России 33% офисных служащих уже перешли на дистанционную работу, или планируют сделать это в 2024 году.