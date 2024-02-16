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Экс-депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин назначен руководителем ИЭА РАН

14:51, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Экс-депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин назначен руководителем ИЭА РАН
14:51, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Удмуртия\n#Москва\n#Алексей Загребин\n#работа\n#назначения
Фото: пресс-служба Минобрнауки России
241
0

Пока он будет работать с приставкой «исполняющий обязанности».

Москва. Экс-депутата Госдумы от Удмуртии Алексея Загребина назначили исполняющим обязанности директора института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (РАН) в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России. 

Алексей Загребин является историком, этнологом, доктором исторических наук и профессором РАН. Перед назначением его кандидатуру согласовали с Российской академией наук.

Напомним, что в Удмуртии Алексей Загребин известен как исследователь этнографии финно-угорских народов. Он больше 20 лет преподавал в УдГУ, руководил Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН, а также являлся заместителем председателя Президиума Удмуртского научного центра УрО РАН. 

В 2016 году Алексея Загребина избрали депутатом Государственной Думы Росси от Удмуртии. А в 2022 году учёный возглавил Российский центр науки и культуры в Хельсинки. 

14:51, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Удмуртия\n#Москва\n#Алексей Загребин\n#работа\n#назначения