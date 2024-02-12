Спустя полгода Устиновский отдел ЗАГС Ижевска вновь начал принимать посетителей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заработал Устиновский отдел ЗАГС. Об этом в своём телеграм-канале рассказала вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина.

Отдел ЗАГС в Устиновском районе не принимал горожан с июля 2023 года. Это было связано с нехваткой кадров.

В результате нагрузка на другие отделы ЗАГС города увеличилась, ожидание записи на получение услуг иногда составляло 2 месяца. Горожане даже обращались с этой проблемой к Александру Бречалову во время его прямого эфира в конце 2023 года.

Теперь с 12 февраля в Устиновском отделе ЗАГС можно зарегистрировать расторжение брака или перемену имени, внести исправления в записи актов гражданского состояния и подать заявление на заключение брака.

Отмечается, что в отделе принимают как местных жителей, так и иногородних заявителей.