Около 80% опрошенных ижевчан не хотят работать в одной компании с мамой

Ижевск. Удмуртия. Около 70% опрошенных ижевчан хотели бы работать в одной компании с другом или подругой. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Несмотря на это, работать на одном месте со своей половиной захотел лишь один из трёх респондентов. Работать с отцом пожелали более 30%, а трудиться в одном коллективе с матерью – лишь один из пяти.

В подчинении у друзей готовы работать более 50%, у отца – почти 35%, у матери более 20%. Меньше всего респонденты хотят подчиняться вторым половинам – только 10% хотели бы такого рабочего статуса.

Руководить близкими людьми опрошенные ижевчане тоже не горят желанием. Командовать другом хотят 48%, мамой – 30%, отцом 27%, второй половиной – 23% респондентов.

Мужчины лояльнее в вопросах совместной работы с друзьями, отцом и своей половиной, причём независимо от того, на одной ступени служебной иерархии или нет. Женщины чаще готовы работать с мамами, независимо от того, что им предстоит – командовать или подчиняться.