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Подросткам Удмуртии предлагают подать заявку для летнего трудоустройства

14:30, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Подросткам Удмуртии предлагают подать заявку для летнего трудоустройства
14:30, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#подростки
Фото: unsplash.com (Glenn Carstens-Peters)
115
0

Юные ижевчане смогут озеленять территории или работать специалистами по работе с социальными медиа.

Ижевск. Удмуртия. Агентство по молодёжной политике Удмуртии предлагает подросткам уже сейчас подумать о трудоустройстве на лето. 

Агентство объявляет старт летнего трудоустройства. Юные жители региона смогут работать в молодёжных центрах и клубах по месту жительства, а также в школах, библиотеках и центрах социального обслуживания. 

Отмечается, что на работу примут подростков от 14 до 17 лет. 

Жители Ижевска могут подать заявки на трудоустройство на сайте Молодёжного центра региона. В этот раз ребята смогут стать рабочими лесного хозяйства и младшими специалистами по работе с социальными медиа в интернете. А жителям районов предлагают обратиться в молодежный центр по месту жительства. 

Последний день, когда можно подать заявку и сообщить о своем желании работать, — 30 апреля. Затем с ребятами свяжутся сотрудники Молодёжного центра и пригласят на собрание. Там всем желающим расскажут про необходимые документы, места работы и многое другое. 

Количество мест ограничено. 

14:30, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#подростки