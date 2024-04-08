Подросткам Удмуртии предлагают подать заявку для летнего трудоустройства

Ижевск. Удмуртия. Агентство по молодёжной политике Удмуртии предлагает подросткам уже сейчас подумать о трудоустройстве на лето.

Агентство объявляет старт летнего трудоустройства. Юные жители региона смогут работать в молодёжных центрах и клубах по месту жительства, а также в школах, библиотеках и центрах социального обслуживания.

Отмечается, что на работу примут подростков от 14 до 17 лет.

Жители Ижевска могут подать заявки на трудоустройство на сайте Молодёжного центра региона. В этот раз ребята смогут стать рабочими лесного хозяйства и младшими специалистами по работе с социальными медиа в интернете. А жителям районов предлагают обратиться в молодежный центр по месту жительства.

Последний день, когда можно подать заявку и сообщить о своем желании работать, — 30 апреля. Затем с ребятами свяжутся сотрудники Молодёжного центра и пригласят на собрание. Там всем желающим расскажут про необходимые документы, места работы и многое другое.

Количество мест ограничено.