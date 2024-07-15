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Взрыв газовых баллонов на стройке в Чечне унес жизни пятерых человек

16:22, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Взрыв газовых баллонов на стройке в Чечне унес жизни пятерых человек
16:22, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Чечня\n#строительство\n#происшествие\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#взрыв газа
Фото: pxhere.com
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26 получили травмы, недостроенный объект разрушен.

Башин-Кали. Чечня. Баллоны с газом сдетонировали на стройке в Чечне. В результате погибли 5 человек, пострадали 26, пишут «Известия».

Как рассказал изданию информированный источник, взрыв прогремел на строительной площадке ООО «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Ведется разбор завалов.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставляют в республиканскую больницу в Грозном. Тех, кто получил легкие и средние травмы, направляют в Шатойскую больницу, добавил собеседник «Известий». 

16:22, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
103
0
#Чечня\n#строительство\n#происшествие\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#взрыв газа