Взрыв газовых баллонов на стройке в Чечне унес жизни пятерых человек

Башин-Кали. Чечня. Баллоны с газом сдетонировали на стройке в Чечне. В результате погибли 5 человек, пострадали 26, пишут «Известия».

Как рассказал изданию информированный источник, взрыв прогремел на строительной площадке ООО «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Ведется разбор завалов.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставляют в республиканскую больницу в Грозном. Тех, кто получил легкие и средние травмы, направляют в Шатойскую больницу, добавил собеседник «Известий».