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В Игринском районе подростка могут привлечь к уголовной ответственности за ДТП с гибелью девушки

12:20, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Игринском районе подростка могут привлечь к уголовной ответственности за ДТП с гибелью девушки
12:20, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей\n#уголовное дело
Фото: СУ СКР по УР
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Автомобиль под управлением подозреваемого опрокинулся. 

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе 16-летнего подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем ДТП со смертельным исходом — погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

23 июня около 07:00 подозреваемый, будучи пьяным, выехал на машине отца в деревню Захватай. В салоне также находился его 13-летний брат и 19-летняя знакомая. Во время поездки автомобиль опрокинулся. Девушка получила смертельную травму и скончалась на месте. Сам подозреваемый и его брат не пострадали. 

Возбуждено уголовное дело. Вскоре будет избрана мера пресечения. 

12:20, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей\n#уголовное дело