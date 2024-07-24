В Игринском районе подростка могут привлечь к уголовной ответственности за ДТП с гибелью девушки

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе 16-летнего подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем ДТП со смертельным исходом — погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

23 июня около 07:00 подозреваемый, будучи пьяным, выехал на машине отца в деревню Захватай. В салоне также находился его 13-летний брат и 19-летняя знакомая. Во время поездки автомобиль опрокинулся. Девушка получила смертельную травму и скончалась на месте. Сам подозреваемый и его брат не пострадали.

Возбуждено уголовное дело. Вскоре будет избрана мера пресечения.