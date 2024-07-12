Оползень накрыл больше 60 человек в Непале

Катманду. Непал. Около 65 человек унесло оползнем в реку в Непале. Они находились в двух пассажирских автобусах, передает «МИР 24» со ссылкой на Kathmandu Post.

По данным издания, инцидент произошел утром 12 июля. В одном из автобусов было 24 пассажира, в другом находился 41 человек. Лишь трое успели выскочить наружу, когда на транспортные средства обрушились потоки грязи и камней. Остальные считаются пропавшими без вести. Спасатели пытаются найти хотя бы тела унесенных в реку людей, но работам мешает ливень. Кроме того, проезд к месту происшествия затруднен.

Днем ранее оползень накрыл нелегальный золотой рудник на индонезийском остове Сулавеси. Погибли 23 человека, пропавшими без вести числятся 33.