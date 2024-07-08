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Из-за надвигающегося урагана «Берилл» в Техасе объявили эвакуацию

17:41, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из-за надвигающегося урагана «Берилл» в Техасе объявили эвакуацию
17:41, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#США\n#Мексика\n#стихийное бедствие\n#ураган\n#разрушения\n#гибель людей\n#эвакуация
Фото: pxhere.com
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Погибло уже не менее 9 человек.

Остин. США. Жителей Техаса попросили покинуть свои дома в связи с приближающимся к штату ураганом «Берилл». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, ранее стихийное бедствие наблюдалось в Мексике и ряде других штатов США. Из-за «Берилла» погибли уже как минимум 9 человек. Ураган оставил без света более 320 тыс. американцев. Скорость ветра превышает 120 км/ч, «Берилл» сопровождают сильные ливни, грозящие наводнениями. 

Техасцев просят брать с собой только предметы первой необходимости и документы, а также следовать маршрутами эвакуации, которые должны указать местные власти. Покидая свои дома, люди заколачивают двери и окна домов, укрепляют крыши.

По прогнозам синоптиков, стихия нанесет удар по 7 американским штатам. Ураган будет бушевать ближайшие 3 дня, после этого, как ожидается, пойдет на спад.

17:41, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#США\n#Мексика\n#стихийное бедствие\n#ураган\n#разрушения\n#гибель людей\n#эвакуация