Из-за надвигающегося урагана «Берилл» в Техасе объявили эвакуацию

Остин. США. Жителей Техаса попросили покинуть свои дома в связи с приближающимся к штату ураганом «Берилл». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, ранее стихийное бедствие наблюдалось в Мексике и ряде других штатов США. Из-за «Берилла» погибли уже как минимум 9 человек. Ураган оставил без света более 320 тыс. американцев. Скорость ветра превышает 120 км/ч, «Берилл» сопровождают сильные ливни, грозящие наводнениями.

Техасцев просят брать с собой только предметы первой необходимости и документы, а также следовать маршрутами эвакуации, которые должны указать местные власти. Покидая свои дома, люди заколачивают двери и окна домов, укрепляют крыши.

По прогнозам синоптиков, стихия нанесет удар по 7 американским штатам. Ураган будет бушевать ближайшие 3 дня, после этого, как ожидается, пойдет на спад.