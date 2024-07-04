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В результате пожара в Завьяловском районе погибли два человека

12:50, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В результате пожара в Завьяловском районе погибли два человека
12:50, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
171
0

Сгорел двухэтажный деревянный дом.

Завьялово. Удмуртия. В СНТ «Майский» на территории Завьяловского района произошёл пожар, унёсший жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

Пожар разгорелся около 03:00 4 июля. Огонь охватил деревянный двухэтажный дом. В ходе тушения были обнаружены тела дух человек. 51-летняя женщина находилась на диване, а 41-летний мужчина у двери. 

Площадь пожара составила 40 «квадратов», из дома эвакуировали два 50-литровых баллона. 

Причину пожара ещё предстоит выяснить. Работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

12:50, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей