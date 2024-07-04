В результате пожара в Завьяловском районе погибли два человека

Завьялово. Удмуртия. В СНТ «Майский» на территории Завьяловского района произошёл пожар, унёсший жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар разгорелся около 03:00 4 июля. Огонь охватил деревянный двухэтажный дом. В ходе тушения были обнаружены тела дух человек. 51-летняя женщина находилась на диване, а 41-летний мужчина у двери.

Площадь пожара составила 40 «квадратов», из дома эвакуировали два 50-литровых баллона.

Причину пожара ещё предстоит выяснить. Работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.