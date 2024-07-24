После крушения судна с россиянами в Атлантике нашли 8 тел погибших

Стэнли. Великобритания. Рыболовное судно Argos Georgia, ходившее под флагом Острова Святой Елены, затонуло возле принадлежащих Великобритании Фолклендских островов в южной части Атлантического океана. Погибли не менее 8 человек, часть команды составляли россияне, передает «Рен ТВ» со ссылкой на издание EFE.

Причиной крушения мог быть ветер, который дул со скоростью более 64 километров в час, и волны высотой 7 метров, сообщают британские СМИ.

Экипаж судна состоял из 27 человек, часть из них имела российское гражданство. Из трех имевшихся на борту спасательных лодок надуть удалось только две, на которых спаслись 13 человек. Морской патруль доставил их в порт Стэнли на Фолклендских островах. Позднее были обнаружены 8 тел погибших. Остальные числятся пропавшими без вести, других подробностей пока не приводится.

UPD: позднее в МИД РФ сообщили, что при крушении судна погибли 3 российских граждан. Один числится пропавшим без вести, 4 спасены. Всего на борту Argos Georgia находились 10 испанцев, 8 россиян, 5 индонезийцев, 2 уругвайца и 2 перуанца.