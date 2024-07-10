В Каракулинском районе погиб водитель «КАМАЗа», съехав в кювет

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Погиб водитель «КАМАЗа». Об этом сообщает 1 отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Около 15:40 в среду, 10 июля, на промысловой дороге в 700 м. от паромной переправы Боярка водитель «КАМАЗа» на перекрестке не справился с управлением и при повороте влево съехал в кювет.

В результате аварии 42-летний водитель грузовика погиб. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.