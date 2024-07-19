Офис государственного телеканала подожгли протестующие студенты в Бангладеш

Дакка. Бангладеш. Здание государственной телерадиокомпании захватили и подожгли протестующие в Бангладеш. В ходе студенческих акций протеста погибли 32 человека, больше 2 тыс. получили ранения, передает «МИР 24».

Самые яростные волнения проходят в столице страны, 17-миллионной Дакке. Митингующие выбили ворота государственного телеканала, ворвались внутрь и устроили пожар в помещениях.

Полиция пытается усмирить погромщиков слезоточивым газом и резиновыми пулями. На улицах появилась бронетехника. Прекращена работа метрополитена, отключен мобильный интернет.

Причиной волнений стали квоты на трудоустройство для родственников ветеранов войны за независимость 1971 года. Им полагается около трети вакансий в государственных учреждениях. Протестовать против этой практики начали студенты. 32 млн жителей Бангладеш не имеют работы либо профессионального образования. Учащиеся вузов требуют отменить квоты ради восстановления социальной справедливости.