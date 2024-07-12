Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в военной части под Белгородом

13:23, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в военной части под Белгородом
13:23, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
132
0
#Белгородская область\n#военные\n#алкоголь\n#конфликт\n#гибель людей\n#стрельба
Фото: pxhere.com
132
0

Огонь открыл повздоривший с сослуживцами контрактник.

Белгород. Белгородская область. Трое военных скончались от ранений, полученных в результате стрельбы, которую открыл по ним сослуживец. Несколько человек ранены, пишет Лента.ру.

Как рассказал порталу источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 11 июля. Военные употребляли спиртное в казарме. Между ними произошел конфликт. Один из участников застолья начал стрелять по оппонентам, затем он покинул расположение части с автоматом Калашникова. В регионе объявлен план «Вулкан», перекрыты все автотрассы.

О стрелке известно, что ему 28 лет, он контрактник, родом из Чувашии, в возрасте 17 лет привлекался к ответственности за грабеж. В отношении его возбуждено уголовное дело.

13:23, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
132
0
#Белгородская область\n#военные\n#алкоголь\n#конфликт\n#гибель людей\n#стрельба