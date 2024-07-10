Крушение спортивного самолета в Татарстане привело к гибели пилота и двух пассажиров

Камское Устье. Татарстан. Авиакатастрофа произошла в Татарстане. Возле поселка Камское Устье упал спортивный самолет Cessna 172, погибли три человека, пишет «Интерфакс».

Как рассказали агентству в экстренных службах, воздушное судно выполняло прогулочный полет рядом с палаточным лагерем. Пилоту не удалось выполнить маневр на сверхнизкой высоте, самолет врезался в землю. Погибли трое, включая пилота. По данным местных СМИ, среди жертв аварии есть ребенок

Также известно, что один пассажир успел выпрыгнуть до крушения. С переломами его увезли в больницу.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в результате падения воздушное судно получило повреждения и вспыхнуло.

Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).