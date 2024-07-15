Ижевск. Удмуртия. Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла 15 июля около 11:00 на 16 км автодороги «Ижевск — Воткинск» на территории Завьяловского района. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Subaru Impreza» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Howo» под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Силами пожарных-спасателей МЧС России проводилась деблокировка погибшего. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.