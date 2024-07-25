Все члены экипажа упавшего в Калужской области военного вертолета погибли

Кленки. Вертолет Ми-28 упал в Жиздринском районе Калужской области. Экипаж погиб, пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Воздушное судно выполняло плановый полет. По предварительным данным, причиной крушения могла быть техническая неисправность. Вертолет упал в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет. На месте катастрофы работает комиссия Воздушно-космических сил.

Как уточнил глава региона Владислав Шапша, ближайшим к месту трагедии населенным пунктом является деревня Кленки. Жиздринский район находится на границе Калужской и Брянской областей.

Ударный вертолет Ми-28 предназначен для патрулирования местности и ведения разведки, а также поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений и воздушных целей противника.