Пушилин заявил о вероятности новой войны на Донбассе

3 апреля в результате атаки беспилотника ВСУ в Донецке погиб 5-летний ребенок.



Донецк. Донецкая народная республика. Власти и военное командование ДНР готовятся к массированному нападению украинских силовиков. Об этом 5 апреля сообщил лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишут «Известия» со ссылкой на «Россию 24».

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», - заявил глава республики в прямом эфире телеканала.

В связи с этим руководство отделившегося от Украины региона рассматривает все возможные сценарии, добавил Пушилин.

Отмечается, что обстановка у границ Донецкой и Луганской народных республик резко обострилась. По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, за последние 2 месяца участились нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. В населенных пунктах Донбасса, оставшихся под контролем Киева, замечена новая военная техника. 3 апреля на окраине Донецка в результате атаки беспилотника погиб 5-летний ребенок, пострадала 67-летняя женщина. В тот же день украинские силовики впервые с июля 2020 года применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия при обстреле территории ЛНР.