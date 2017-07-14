В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

Сейчас россияне находятся в миграционной тюрьме.

Анкара. Турция. Россиянка Светлана Уханова вместе с двумя детьми и гражданским мужем задержана при попытке нелегально перейти границу с Сирией. В настоящее время они арестованы правоохранительными органами Турции и находятся в миграционной тюрьме, пишут Известия.ру.

По информации СМИ, семью из 4 человек обвиняют в попытке присоединиться к радикальным группировкам, действующим в Сирии. Ранее стало известно, что россияне перестали выходить на связь месяц назад. Поиски пропавших организовал бывший супруг Светланы Ухановой, которая обманом увезла их общего ребенка. Благодаря его усилиям, стало известно, что женщину задержали при попытке пересечь турецко-сирийскую границу по поддельным документам.

В настоящее время российская дипмиссия проверяет поступившую информацию. Официальных комментариев пока не поступало.