После закрытия финских КПП в Мурманской области ввели режим повышенной готовности

Мурманск. Мурманская область. Режим повышенной готовности объявлен в Мурманской области. Это связано с закрытием властями Финляндии всех контрольно-пропускных пунктов на госгранице, за исключением одного, передает RT.

Остался функционировать лишь один КПП, расположенный на севере региона — «Райа-Йоосеппи».

«В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — написал глава области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. Также он отметил, что на КПП «Салла» скопилось много иностранцев.

14 ноября власти Финляндии объявили о планах ограничить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Причиной назвали нерегулируемый поток беженцев из Сирии, Сомали и Йемена. С 18 ноября закрылись 4 КПП в Ленинградской области и Карелии.

В связи с этим власти Карельской области сообщили, что с 15 по 21 ноября на финской границе было задержано больше 150 иностранцев с просроченными российскими визами.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к переговорам с Финляндией по данной проблеме.