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Мир может не признать новые границы США в Арктике, заявили в Совфеде

15:01, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Мир может не признать новые границы США в Арктике, заявили в Совфеде
15:01, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
20
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#США\n#Россия\n#Совет Федерации\n#граница\n#море\n#Арктика
Фото: pxhere.com
20
0

Вашингтон в одностороннем порядке увеличил свой континентальный шельф.

Москва. На решение США в одностороннем порядке расширить свои границы за счет континентального шельфа отреагировал зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. В своем Telegram-канале сенатор указал на то, что Вашингтон не подкрепил эту инициативу с точки зрения международного права, пишет Газета.ру.

Это значит, что страны мира имеют право не признавать новые границы, пояснил вице-спикер Совфеда.

Напомним, недавно Госдепартамент США увеличил свою часть континентального шельфа на опубликованной карте почти на 1 млн кв. км. В основном расширение произошло в Арктике и в Беринговом море вблизи границ России и Канады. Кстати, Москва и Оттава тоже претендуют на эти территории.

Косачев отметил, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, что делает их в некотором роде «изгоем» среди морских держав. Причина в том, что республиканцы считают, что Конвенция ущемляет интересы США. Также он написал, что подобные вопросы должны рассматриваться Комиссией ООН по границам континентального шельфа. Россия в последний раз увеличила свою часть шельфа в Арктике в феврале 2023 года с согласия данной Комиссии.

15:01, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#США\n#Россия\n#Совет Федерации\n#граница\n#море\n#Арктика