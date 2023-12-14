Эстония отгородилась от России сорокакилометровым забором

Таллин. Эстония. Власти Эстонии сообщили о возведении 40-километрового забора на границе с РФ. Это лишь часть работ, которые должны затронуть 340 километров ограждений, пишет «Российская газета» со ссылкой на Politico.

Как заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, границу планируется охранять при помощи современных систем наблюдения и безопасности, в том числе с использованием дронов. Все работы должны быть завершены в 2025 году. Причем средства на это придется выделить из госбюджета.

Таллин надеялся получить финансирование на указанный проект от Евросоюза. Однако Брюссель отказал в выделении средств на закупку беспилотников и радаров для охраны границы на водоемах. Кроме того, в ноябре была отклонена эстонская заявка на финансирование пограничного контроля и выдачи виз. Средства на подобные расходы ЕС выделяет странам, испытывающим более серьезные проблемы с незаконной миграцией, чем Эстония, пишет издание.