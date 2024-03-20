Житель Киргизии прокопал 130-метровый подземный ход в Узбекистан

Бек-Абад. Киргизия. Лаз в туннель длиной 130 метров обнаружили в доме жителя приграничного села Бек-Абад в Киргизии. Подземный ход вел в соседний Узбекистан, передает радио Sputnik.

По версии правоохранительных органов, он использовался для контрабанды товаров и незаконной переправки людей. Туннель пролегал на глубине 15 метров.

Дом 38-летнего подозреваемого находится в 50 метрах от границы. Он задержан, устанавливаются лица, воспользовавшиеся «подземкой» для незаконного проникновения в Киргизию.