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На севере Польши в поле обнаружили упавший с неба неопознанный объект

17:57, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На севере Польши в поле обнаружили упавший с неба неопознанный объект
17:57, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Польша\n#Украина\n#граница\n#НЛО\n#военные\n#полиция\n#метеорология
Фото: pxhere.com
32
0

По предварительной версии, это может быть метеозонд.

Варшава. Польша. Неизвестный объект упал в поле на территории Варминско-Мазурского воеводства Польши в северной части страны. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Поначалу в полиции предположили, что речь идет о ракете или беспилотнике военного назначения. Место падения объекта оцепили. Однако позднее начали звучать предположения, что найденный предмет – всего лишь выполнивший свои задачи метеорологический зонд.

Незадолго до обнаружения загадочного объекта в Люблинском воеводстве Польши наблюдался некий объект, летевший с территории Украины. По словам очевидцев, он был черного цвета, вытянутой формы, и перемещался ниже самолетов.

17:57, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Польша\n#Украина\n#граница\n#НЛО\n#военные\n#полиция\n#метеорология