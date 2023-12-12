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Два пункта пропуска на границе с Россией откроют власти Финляндии

17:59, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Два пункта пропуска на границе с Россией откроют власти Финляндии
17:59, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Финляндия\n#Россия\n#мигранты\n#беженцы\n#граница
Фото: pxhere.com
22
0

30 ноября из-за притока мигрантов перестали работать все КПП.

Хельсинки. Финляндия. С 14 декабря Финляндия откроет два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией — «Ваалимаа» и «Ниирала». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.

Как заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, пункты будут действовать до 14 января. Глава департамента пограничной охраны Матти Сарасмаа пояснил, что принятые меры позволят пересекать границу дипломатам, а также помогут восстановлению семей с супругами из разных стран.

Официальные лица подчеркнули, что КПП вновь закроют, если послабления приведут к новому всплеску миграции из стран Африки и Ближнего Востока.

Напомним, финское правительство закрыло все пограничные переходы на границе с Россией 30 ноября. Это решение было вызвано наплывом беженцев. Неделей ранее власти Мурманской области ввели режим повышенной готовности, поскольку мигранты устремились в данный регион, где работал последний незакрытый на тот момент КПП на финской границе «Райа-Йоосеппи». 

17:59, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Финляндия\n#Россия\n#мигранты\n#беженцы\n#граница