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В Иркутской области медведь едва не отобрал тапки у автомобилиста

14:38, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Иркутской области медведь едва не отобрал тапки у автомобилиста
14:38, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Сибирь\n#Иркутская область\n#лес\n#природа\n#животные\n#медведи
Фото: pxhere.com
53
0

Молодое животное вышло на трассу и стало объектом любительской съемки.

Слюдянка. Иркутская область. Гуляющий вдоль автотрассы медведь хотел оставить без обуви водителя в Слюдянском районе Иркутской области. Мужчина вышел из машины посмотреть на животное, сообщает «Рен ТВ».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как молодой любопытный зверь бродит по обочине, и возле него начинают останавливаться проезжающие автомобили. Многие люди выходят из машин и ведут съемку на смартфоны. В какой-то момент медведя заинтересовали тапочки одного из зевак. Хищник попытался завладеть ими, но встретил отпор со стороны владельца. В итоге косолапый ушел в тайгу не солоно хлебавши.

Видео прокомментировали в региональном Охотнадзоре. Там предупредили, что медведь – опасный хищник с непредсказуемым поведением. К нему лучше не приближаться, тем более не следует ему препятствовать. В других обстоятельствах попытка отстоять свои шлепанцы могла бы стоить жизни, отметили в ведомстве. Также сообщается, что сотрудники Охотнадзора совместно с полицией выехали на место происшествия, чтобы отпугнуть зверя.

14:38, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Сибирь\n#Иркутская область\n#лес\n#природа\n#животные\n#медведи