Колумбийские ветеринары оказались не в силах стерилизовать бегемотов Пабло Эскобара

Богота. Колумбия. Завезенные в Колумбию гиппопотамы продолжают бесконтрольно размножаться. Кампания по стерилизации животных провалилась, передает «МИР 24» со ссылкой на Times.

Напомним, бегемотов привез в страну в 80-е годы известный наркобарон Пабло Эскобар. Поначалу они обитали на его вилле, но после смерти хозяина разбежались по округе и начали вольную жизнь. Климат и местная растительность пришлись гостям из Африки по вкусу, и в отсутствие естественных врагов они начали быстро размножаться. Сейчас бегемотов в Колумбии насчитывается порядка 170. Если пустить дело на самотек, то к 2034 году их поголовье достигнет 1400 особей.

В 2023 году власти объявили две программы по контролю численности животных. По одной из них, гиппопотамов планировалось отлавливать и вывозить в заповедники в других странах. Ни одного зверя так и не поймали.

По другой программе самцов хотели массово кастрировать – для начала в пределах 40 особей. В итоге специалисты смогли охолостить семерых бегемотов, и на этом дело застопорилось.

Между тем инвазивный вид животных угрожает местной экосистеме. Из-за отходов жизнедеятельности гиппопотамов в водоемах гибнет рыба. Кроме того, бегемоты вытесняют из естественной среды обитания ламантинов и выдр.