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Свинья напала на водителя в салоне легковушки под Воронежем

18:04, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Свинья напала на водителя в салоне легковушки под Воронежем
18:04, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Воронеж\n#животные\n#укусы\n#автомобили\n#ДТП\n#авария\n#свиньи
Фото: pxhere.com
49
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Инцидент привел к аварии.

Троицкое. Воронежская область. Агрессивная свинья устроила ДТП в Воронежской области. Животное перевозили в салоне вазовской «копейки», пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидца, двое селян приобрели свинью и, чтобы сэкономить на транспортировке, повезли ее домой на пассажирском кресле автомобиля ВАЗ-2101.

В какой-то момент животное начало кусаться. Один из находившихся в салоне людей выпрыгнул на ходу, другой остался в машине, которая потеряла управление, врезалась в столб и сломала его. 

Покусанному свиньей мужчине оказали медпомощь. Водителю придется заплатить за ремонт сбитой опоры 150 тыс. рублей. 

18:04, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Воронеж\n#животные\n#укусы\n#автомобили\n#ДТП\n#авария\n#свиньи