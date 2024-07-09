Свинья напала на водителя в салоне легковушки под Воронежем

Троицкое. Воронежская область. Агрессивная свинья устроила ДТП в Воронежской области. Животное перевозили в салоне вазовской «копейки», пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидца, двое селян приобрели свинью и, чтобы сэкономить на транспортировке, повезли ее домой на пассажирском кресле автомобиля ВАЗ-2101.

В какой-то момент животное начало кусаться. Один из находившихся в салоне людей выпрыгнул на ходу, другой остался в машине, которая потеряла управление, врезалась в столб и сломала его.

Покусанному свиньей мужчине оказали медпомощь. Водителю придется заплатить за ремонт сбитой опоры 150 тыс. рублей.