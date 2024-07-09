Трупы коз и голову кабана обнаружили ветеринары в лесах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Ветеринарные специалисты исследовали трупы коз и дикого кабана, которые обнаружили в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает ГУ ветеринарии республики.

1 июля в лесополосе у деревни Старое Мартьяново были обнаружены трупы коз. На следующий день вблизи деревни Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района — голова дикого кабана.

Ветеринарными специалистами был отобран патологический материал и направлен в «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» для исключения вирусных и бактериальных инфекций.

После получения отрицательных результатов лабораторных исследований биологические отходы были уничтожены под контролем государственной ветеринарной службы. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами произведена дезинфекция участков, на которых осуществлялось складирование этих отходов.

Госветслужба Удмуртии напоминает о недопустимости организации несанкционированных свалок биологических отходов. Захоронение биоотходов в землю, на свалки, в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, воду запрещено.