Нашествие опасных для человека медуз отмечено в Крыму

Симферополь. Крым. В соцсетях жителей и гостей Крыма появились фото и видео полчищ медуз, которые в огромных количествах начали встречаться на пляжах мыса Тарханкут на западе полуострова. Сообщения прокомментировала в беседе с RT профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

По ее мнению, крымчане и туристы наблюдали корнеротов. Эти медузы опасны для человека. Контакт с ними приводит к обширным и болезненным ожогам. При наличии аллергии на определенные вещества не исключен летальный исход, предупредила Темерева.

Биолог посоветовала воздержаться от купаний в местах, где встречаются данные кишечнополостные.