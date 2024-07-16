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Нашествие опасных для человека медуз отмечено в Крыму

17:49, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нашествие опасных для человека медуз отмечено в Крыму
17:49, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
293
0
#Крым\n#море\n#природа\n#опасность\n#ожоги\n#животные
Фото: pxhere.com
293
0

Контакт с корнеротами приводит к ожогам.

Симферополь. Крым. В соцсетях жителей и гостей Крыма появились фото и видео полчищ медуз, которые в огромных количествах начали встречаться на пляжах мыса Тарханкут на западе полуострова. Сообщения прокомментировала в беседе с RT профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

По ее мнению, крымчане и туристы наблюдали корнеротов. Эти медузы опасны для человека. Контакт с ними приводит к обширным и болезненным ожогам. При наличии аллергии на определенные вещества не исключен летальный исход, предупредила Темерева.

Биолог посоветовала воздержаться от купаний в местах, где встречаются данные кишечнополостные.

17:49, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
293
0
#Крым\n#море\n#природа\n#опасность\n#ожоги\n#животные