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В Ижевске начали проверку по факту жестокого обращения детей с птицей

16:18, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске начали проверку по факту жестокого обращения детей с птицей
16:18, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#полиция\n#проверка\n#животные
Фото: unsplash.com (sanjiv nayak)
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Судя по видео в соцсетях, двое мальчишек издевались над птицей.

Ижевск. Удмуртия. Полиция Ижевска организовала проверку по факту  истязания птицы. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии. 

С 11 июля в соцсетях стало распространяться видео, на котором двое мальчишек жестоко обращаются с птицей. Они подкидывали её в воздух, в результате чего птица падала и ударялась об землю. 

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл рядом с жилым комплексом «Азбука».

Видео всколыхнуло местных зоозащитников. «Необходима широкая огласка и привлечение к уголовной ответственности этих «детей». Вполне возможно, что они уже достигли возраста привлечения к ответственности. Почему все снимали на видео, проходили мимо, но никто не помог птице и не вырвал ее из рук малолетних живодеров?», — пишут в группе Альянса защитников животных в Ижевске в соцсети «ВКонтакте». 

Соответствующее заявление уже поступило в полицию. Подразделение по делам несовершеннолетних начало проверку.  

16:18, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
8
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#полиция\n#проверка\n#животные