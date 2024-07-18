В Ижевске начали проверку по факту жестокого обращения детей с птицей

Ижевск. Удмуртия. Полиция Ижевска организовала проверку по факту истязания птицы. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

С 11 июля в соцсетях стало распространяться видео, на котором двое мальчишек жестоко обращаются с птицей. Они подкидывали её в воздух, в результате чего птица падала и ударялась об землю.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл рядом с жилым комплексом «Азбука».

Видео всколыхнуло местных зоозащитников. «Необходима широкая огласка и привлечение к уголовной ответственности этих «детей». Вполне возможно, что они уже достигли возраста привлечения к ответственности. Почему все снимали на видео, проходили мимо, но никто не помог птице и не вырвал ее из рук малолетних живодеров?», — пишут в группе Альянса защитников животных в Ижевске в соцсети «ВКонтакте».

Соответствующее заявление уже поступило в полицию. Подразделение по делам несовершеннолетних начало проверку.