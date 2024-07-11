968 степных сурков живёт в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проживает 968 степных сурков — байбаков. Об этом в соцсетях сообщила и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Роза Аснанова.

«В июне прошёл мониторинг численности этого вида. В Каракулинском районе насчитали 599 особей, в Сарапульском – 369. Интересно, что до 1986 года этот вид не обитал в регионе. Его завезли сотрудники Охотуправления Удмуртии из Ульяновской области», — рассказала Роза Фикратовна.

Она отметила, что, несмотря на небольшие колебания, естественные в природе, состояние популяции продолжает быть стабильным.