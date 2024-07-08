Молодые родители из зоопарка Ижевска отмечают День семьи, любви и верности вместе со своими малышами

Ижевск. Удмуртия. В России отмечать День семьи, любви и верности принято в кругу своих близких. В честь этого душевного праздника мы расскажем о парах из зоопарка Удмуртии, которые также отмечают этот праздник вместе со своими близкими.

Белые совы

В июне очередное потомство зоопарку принесла пара белых сов. Научный сотрудник отдела орнитологии Александр Чукавин рассказал, что ранее в учреждении жили два самца, а пять лет назад сюда привезли самку. Когда она стала половозрелой, то образовала пару с одним из самцов и в июне 2024 года вновь дала потомство.

В феврале самец начал активно ухаживать за самкой, отгонять от неё соперника и сотрудников зоопарка. Птицы бегали друг за другом по вольеру, а к апрелю начали рыть ямки, обкладывать их сухой травой и перьями. Пока самка высиживала яйца, самец её охранял, никого не подпускал близко и приносил корм.

Александр Чукавин поделился, что самец вел себя очень ревниво и не давал второму даже приблизиться к еде. Поэтому одинокого самца пришлось на время переселить в отдельный вольер в хозяйственной зоне.

Все птенцы родились в июне, сейчас их уже можно увидеть в открытом вольере. Самка пока продолжает сидеть в домике, нагревать и охранять птенцов. А самец до сих пор охраняет свою семью и начинает ухать и бросаться на сотрудников зоопарка, когда они заходят в вольер. Птенцы в основном ещё не отходят далеко от мамы, но самый старший уже рвется гулять и может отойти на 4-5 м. Потом он начинает пищать, и родители возвращают малыша в домик.

Японские журавли

Пара краснокнижных японских журавлей образовалась в текущем году. Самка — уже дама в возрасте, а журавль только недавно стал половозрелым. В зоопарке он появился в 2023 году, и когда повзрослел и окреп, то весной 2024 года начал ухаживать за дамой. Они обходили друг друга, махали крыльями и танцевали.

Самка отложила несколько яиц, и их отправили в Амурскую область, чтобы потом выпустить повзрослевших журавлей на волю.

«Мы уже не рассчитывали, что опять будет кладка, но она вновь снесла яйцо, и его решили уже оставить», — заявил научный сотрудник отдела орнитологии Александр Чукавин.

В результате маленький журавлик появился на свет в конце июня. Сейчас мама очень трепетно относится к малышу, гуляет с ним по вольеру и кормит с клюва червями. А самец тщательно охраняет свою семью и никого не подпускает близко.

Александр Чукавин отметил, что так как японский журавль является краснокнижным представителем, то в дальнейшем будет решаться вопрос, оставлять ли его в Ижевске или перевозить в другой зоопарк.

Кошачьи лемуры

Четыре года назад в зоопарке Удмуртии появились четыре кошачьих лемура — три самки и самец.

Зоотехник Олег Гурьянов рассказал, что у лемуров нет как таковой моногамии. В стае главенствует самка, и, соответственно, у них матриархат. А так как мужские и женские особи не сильно различаются по внешнему виду, то они ориентируются по запаху. Во время сезонного размножения особи выделяют привлекательные ароматы, и самка выбирает себе самца. Она крутит хвостом и таким образом проявляет симпатию и готовность к размножению.

В зоопарке Ижевска самец только один, но каждый год самки дают от него потомство. В 2023 году период размножения пришёлся на осень, и весной 2024 года два лемура родили трёх малышей. Одну самку с двумя маленькими лемурами пришлось отсадить в отдельный вольер.

«У нас вольер большой, потолки высокие, а они всё время по верху бегают. Малыши вообще бесстрашные, даже по тоненьким веточкам бегают. И, чтобы они не упали, мы их посадили в маленький вольер. Он невысокий, а если лемуры упадут, то там мягкая земля», — пояснил зоотехник Олег Гурьянов.

Он отметил, что мать сама ухаживает за детьми, но в группе ей также могут помогать другие самки. Например, они вычесывают шерсть детёнышей, но кормит и носит детей на себе всегда только мама.

Олег Гурьянов пояснил, что лемуры уже подросли, но до сих пор привязаны к матери. Малышам страшно далеко отходить от самки, и также они пугаются посетителей. Но маме иногда нужно своё пространство, поэтому она старается немного оттеснить детей от себя.

Со временем всех лемуров планируется объединить, чтобы они жили в одном вольере.

Сотрудники зоопарка Ижевска отмечают, что появление новых зверей и птиц — это всегда радостное событие.

«Конечно, это радость, для посетителей даже в большей степени. Им ведь интересно наблюдать за малышами», — прокомментировал научный сотрудник отдела орнитологии Александр Чукавин.