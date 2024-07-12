По улице ходила большая крокодила: более 200 рептилий выловили в городах Мексики

Мехико. Мексика. Нашествие крокодилов началось в Мексике. Пресмыкающиеся бродят по улицам городов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Причиной послужило переполнение водоемов из-за дождей. На улицах отловили уже 206 рептилий. Власти предупредили жителей, что подобные случаи могут быть и в дальнейшем, и призвали население к осторожности. К тому же в некоторых реках и озерах наблюдается избыток крокодильего поголовья.

Животных ловят и возвращают в природную среду сотрудники Федерального управления по охране окружающей среды, пожарные и служащие органов гражданской обороны.

Отмечается, что переполнение водоемов на северо-востоке Мексики вызвано тропическим штормом «Альберто» и ураганом «Берилл».