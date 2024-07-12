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По улице ходила большая крокодила: более 200 рептилий выловили в городах Мексики

14:53, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
По улице ходила большая крокодила: более 200 рептилий выловили в городах Мексики
14:53, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Мексика\n#животные\n#ливни\n#пресмыкающиеся
Фото: pxhere.com
33
0

Рептилии покинули водоемы из-за их переполнения после ливней.

Мехико. Мексика. Нашествие крокодилов началось в Мексике. Пресмыкающиеся бродят по улицам городов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Причиной послужило переполнение водоемов из-за дождей. На улицах отловили уже 206 рептилий. Власти предупредили жителей, что подобные случаи могут быть и в дальнейшем, и призвали население к осторожности. К тому же в некоторых реках и озерах наблюдается избыток крокодильего поголовья. 

Животных ловят и возвращают в природную среду сотрудники Федерального управления по охране окружающей среды, пожарные и служащие органов гражданской обороны. 

Отмечается, что переполнение водоемов на северо-востоке Мексики вызвано тропическим штормом «Альберто» и ураганом «Берилл». 

14:53, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Мексика\n#животные\n#ливни\n#пресмыкающиеся