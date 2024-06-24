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Жителей Удмуртии просят не кормить из рук белок и птиц

17:50, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителей Удмуртии просят не кормить из рук белок и птиц
17:50, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1489
0
#Удмуртия\n#животные\n#птицы\n#еда
Фото: unsplash.com (Yuriy Mayatnikov)
1489
0

Также их не рекомендуют гладить во время еды.

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Удмуртии просят местных жителей не кормить маленьких лесных обитателей с рук. Об этом сообщается в группе Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных в соцсети «ВКонтакте». 

Сотрудники Ижевской горСББЖ не запрещают подкармливать любопытных птиц и белок, которые без страха подходят к людям. Они просят не давать животным еду из рук, так как те могут укусить или поцарапать и, соответственно, передать инфекцию. Лучше всего оставить лакомство в кормушке или чуть в стороне. 

Также ветеринары не рекомендуют пытаться погладить животных и птиц, когда они едят, потому что звери могут испугаться и напасть в ответ. 

17:50, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1489
0
#Удмуртия\n#животные\n#птицы\n#еда