Жителей Удмуртии просят не кормить из рук белок и птиц

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Удмуртии просят местных жителей не кормить маленьких лесных обитателей с рук. Об этом сообщается в группе Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Ижевской горСББЖ не запрещают подкармливать любопытных птиц и белок, которые без страха подходят к людям. Они просят не давать животным еду из рук, так как те могут укусить или поцарапать и, соответственно, передать инфекцию. Лучше всего оставить лакомство в кормушке или чуть в стороне.

Также ветеринары не рекомендуют пытаться погладить животных и птиц, когда они едят, потому что звери могут испугаться и напасть в ответ.