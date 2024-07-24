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Зубы «драконов» с острова Комодо оказались покрыты железом

17:37, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Зубы «драконов» с острова Комодо оказались покрыты железом
17:37, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Индонезия\n#Великобритания\n#ученые\n#наука\n#биология\n#медицина\n#природа\n#животные\n#пресмыкающиеся
Фото: pxhere.com
63
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Подобного «оружия» нет ни у одного другого животного.

Лондон. Великобритания. У самых крупных в мире ящериц-варанов, известных как «драконы» острова Комодо в Индонезии, нашли «железные» зубы. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Nature Ecology & Evolution.

Открытие совершили ученые Королевского колледжа Лондона. Кроме варанов, они исследовали зубы других рептилий, живых и вымерших, в том числе крокодилов и динозавров. Оказалось, что покрывающий кончики зубов варанов оранжевый пигмент содержит концентрированное железо. Благодаря этому зубы «драконов» особенно прочны и не подвержены износу. Подобного «оружия» нет больше ни у одного животного, заявили биологи. В перспективе полученную информацию можно будет применить в стоматологии. 

Комодские вараны живут на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Гили-Мотанг. Средний вес взрослой особи составляет около 80 килограммов, отдельные представители могут вырастать до 4 и более метров в длину и весят свыше 130 килограммов. Охотятся на разную добычу, включая крупных копытных, известны случаи успешных нападений на людей.

17:37, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Индонезия\n#Великобритания\n#ученые\n#наука\n#биология\n#медицина\n#природа\n#животные\n#пресмыкающиеся