Зубы «драконов» с острова Комодо оказались покрыты железом

Лондон. Великобритания. У самых крупных в мире ящериц-варанов, известных как «драконы» острова Комодо в Индонезии, нашли «железные» зубы. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Nature Ecology & Evolution.

Открытие совершили ученые Королевского колледжа Лондона. Кроме варанов, они исследовали зубы других рептилий, живых и вымерших, в том числе крокодилов и динозавров. Оказалось, что покрывающий кончики зубов варанов оранжевый пигмент содержит концентрированное железо. Благодаря этому зубы «драконов» особенно прочны и не подвержены износу. Подобного «оружия» нет больше ни у одного животного, заявили биологи. В перспективе полученную информацию можно будет применить в стоматологии.

Комодские вараны живут на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Гили-Мотанг. Средний вес взрослой особи составляет около 80 килограммов, отдельные представители могут вырастать до 4 и более метров в длину и весят свыше 130 килограммов. Охотятся на разную добычу, включая крупных копытных, известны случаи успешных нападений на людей.