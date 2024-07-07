После реабилитации в Санкт-Петербурге трёх нерп выпустили в Ладожское озеро

Петрозаводск. Республика Карелия. В Ладожское озеро выпустили трёх нерп, которым ранее помогли в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МИР 24».

Трёх ладожских кольчатых нерп, которые не смогли бы выжить без помощи человека, обнаружили весной 2024 года. В центре реабилитации животные быстро набрали около 15-16 кг. Также специалисты оказали им медицинскую помощь и подготовили к самостоятельной жизни в дикой природе.

Отмечается, что так как нерпы попали в Центр реабилитации морских млекопитающих в подростковом возрасте, то не привязались к человеку и остались достаточно дикими.

«Они не испытывали большой привязанности к человеку, что хорошо для жизни в дикой природе и вселяет нам уверенность, что они быстро адаптируются к самостоятельной жизни», — заявил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.