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После реабилитации в Санкт-Петербурге трёх нерп выпустили в Ладожское озеро

18:00, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
После реабилитации в Санкт-Петербурге трёх нерп выпустили в Ладожское озеро
18:00, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
31
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#Санкт-Петербург\n#Карелия\n#животные
Фото: unsplash.com (karlheinz_eckhardt Eckhardt)
31
0

Специалисты подготовили животных к жизни в дикой природе.

Петрозаводск. Республика Карелия. В Ладожское озеро выпустили трёх нерп, которым ранее помогли в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МИР 24»

Трёх ладожских кольчатых нерп, которые не смогли бы выжить без помощи человека, обнаружили весной 2024 года. В центре реабилитации животные быстро набрали около 15-16 кг. Также специалисты оказали им медицинскую помощь и подготовили к самостоятельной жизни в дикой природе.

Отмечается, что так как нерпы попали в Центр реабилитации морских млекопитающих в подростковом возрасте, то не привязались к человеку и остались достаточно дикими. 

«Они не испытывали большой привязанности к человеку, что хорошо для жизни в дикой природе и вселяет нам уверенность, что они быстро адаптируются к самостоятельной жизни», — заявил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев. 

18:00, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Санкт-Петербург\n#Карелия\n#животные