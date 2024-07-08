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Молния убила 250 овец в Киргизии

14:36, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Молния убила 250 овец в Киргизии
14:36, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Киргизия\n#гроза\n#происшествие\n#МЧС\n#животные\n#молния
Фото: pxhere.com
99
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Отара находилась на горном пастбище во время грозы.

Боконбаево. Киргизия. Отара овец попала под удар молнии в Иссык-Кульской области Киргизии. Погибло 250 животных, пишут «Известия» со ссылкой на МЧС республики.

По данным ведомства, гроза разразилась вечером 7 июля в Тонском районе. Стадо находилось в это время на горном пастбище. Сотрудники службы по гражданской обороне и представители МЧС прибыли на место инцидента для оказания помощи.

Напомним, недавно от удара молнии пострадали 50 юных участников похода, организованного мормонской церковью в США. 

14:36, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Киргизия\n#гроза\n#происшествие\n#МЧС\n#животные\n#молния